Alba: concerto "Jumble Music Lab” per “Musica in Museo”

Sabato 18 febbraio alle ore 17.30 il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio” di Alba ospita il quarto concerto della rassegna “Musica in Museo”.

Sul palco saliranno gli allievi del Civico Istituto Musicale "Lodovico Rocca" seguiti dal professore di chitarra Stefano Goia.

Si esibiranno Matteo Decarolis alla chitarra classica e i musicisti del “Jumble Music Lab”, gruppo di musica d’insieme moderna composto dalle voci Giorcia Ciccone, Giulia Montanaro e Sara Pelitti; mentre Sara Pelitti, Filippo Salemi, Alessandro Pintus sono alle chitarre; Marco Manzato alla tastiera, Emilia Aimasso al basso, Lorenzo Barbero, Eugenio Marello e Martin Sombela a batteria e percussioni.

Il “Jumble Music Lab” è un laboratorio didattico musicale in cui si propongono agli allievi brani di repertori molto variegati, arrangiati in modo da essere accessibili per i ragazzi che in questo modo possono avere esperienza diretta delle tante sfumature della musica leggera: pop, rock, hard rock, musica italiana, raggae, soul, etc.

Prima e dopo il concerto è possibile visitare le sale del Museo. L’ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata.

Il vice sindaco e assessore alla Cultura Carlotta Boffa: “L’iniziativa iniziata a dicembre, prosegue fino al 18 marzo e finora ha riscontato un ottimo successo e partecipazione da parte del pubblico. Queste iniziative sono anche un’ottima occasione, soprattutto per i giovani, per visitare le sale espositive del Museo che raccoglie importanti collezioni”.

Info e prenotazioni: Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio” Via Vittorio Emanuele II, 19 - Alba museo@comune.alba.cn.it - 0173.292473