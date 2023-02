Bra, festa sociale Avis e consegna delle benemerenze ai donatori

Si terrà domenica 26 febbraio la festa sociale dell’Avis Bra, una giornata per celebrare chi quotidianamente si impegna attivamente nel volontariato ma soprattutto una preziosa occasione per ringraziare i donatori che gratuitamente, con devozione e attenzione fanno del dono uno strumento prezioso di cura e attenzione verso il prossimo.

Il programma della giornata prevede un calendario fitto di impegni. Si comincerà alle ore 9.45 quando i partecipanti si ritroveranno presso la parrocchia Santo Spirito di Sommariva Perno dove alle ore 10 sarà officiata la Santa Messa. Durante la funzione saranno benedetti gli attestati e le benemerenze che nel corso della giornata saranno consegnati ai donatori premiati.

Alle ore 12, presso i locali del ristorante La Porta delle Langhe (via Savigliano 116 – località Casello di Marene) avrà luogo l’Assemblea Ordinaria degli Associati Avis. All’Ordine del giorno un veloce saluto della presidente Patrizia Piu che relazionerà sull’andamento della sezione comunale dell’Avis Bra, l’approvazione del bilancio consultivo 2022 e la ratifica del preventivo finanziario per il 2023.

Si procederà dunque con la premiazione dei donatori che hanno raggiunto traguardi importanti come numero di donazioni. L’elenco dei premiati è reperibile in calce all’articolo, presso la sede dell’associazione in via Vittorio Emanuele 1 a Bra e sul sito www.avisbra.it. Intorno alle ore 13, al termine dell’assemblea, i convenuti prenderanno posto a tavola e inizieranno i festeggiamenti. L’Avis Bra offrirà gratuitamente il pranzo a chi ha effettuato almeno due donazioni nel corso del 2022 e a tutti i premiati. Agli altri partecipanti (donatori con una donazione all’attivo nel 2022, famigliari dei donatori e simpatizzanti dell’associazione) è richiesto un contributo di 35 euro, mentre per i bambini al di sotto dei 12 anni la quota ammonta a 20 euro.

Chi desidera prendere parte al pranzo deve comunicarlo entro e non oltre domenica 19 febbraio. Ecco come prenotarsi:

Bra , in sede Avis Bra nelle giornate di apertura. Si prega di recarsi muniti di tesserino;

Telefonicamente chiamando il 320.7865460 o il 334.6232197 (Sergio)

«Vi aspettiamo numerosi per celebrare l’Avis Bra – afferma la presidente Patrizia Piu – Sarà un’occasione di festa per riconoscere e valorizzare l’impegno che ogni donatore e ogni volontario mette nel quotidiano per far vivere la nostra associazione e donare a chi ne ha bisogno sangue, plasma e emoderivati per salvare preziose vite umane».

Ecco l’elenco di chi sarà premiato il prossimo 26 febbraio per aver raggiunto traguardi ragguardevoli per numero di donazioni:

BENEMERENZE RAME

BENEMERENZE ARGENTO

BENEMERENZE ARGENTO DORATO

BENEMERENZE ORO

BENEMERENZE ORO CON RUBINO

BENEMERENZE ORO CON SMERALDO

TARGA DIPLOMA

