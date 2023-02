Escursione di tre giorni nel Verdon con il Cai di Mondovì

Ricominciano le gite sociali con il CAI Mondovì, che per il ponte del 29, 30 aprile e 1o maggio propone un'escursione di tre giorni nelle Gorges du Verdon. Il viaggio prevede la partenza da Mondovì all'alba di sabato 29 aprile, con arrivo a Castellane, visita alla cappella di Notre Dame du Roc, che sovrasta il paese, e al lago di Castillon.

Cuore del cammino, domenica 30 aprile, quando i partecipanti percorreranno il celebre e suggestivo sentiero Martel da La Palud al Point Sublime. Il percorso prende il nome dal primo speleologo che, nel 1905, riuscì nella traversata completa delle grotte. Un itinerario alla portata di tutti che si snoda a mezza costa, con suggestivi affacci sulle bianche falesie verticali delle gole e discese al fiume.

Il sentiero attraversa anche due gallerie, di cui una di lunghezza pari a 670 metri, con rare aperture laterali che offrono una vista a strapiombo sulle gorges. A seguire, si raggiungerà il punto panoramico de L'Escalès per l'osservazione delle gole dall'alto, e non è escluso che si possa ammirare qualche appassionato di slackline cimentarsi in audaci esercizi di equilibrio: si tratta sostanzialmente di funanmboli tra le gole.

Lunedì 1o maggio si ripartirà infine alla volta di Mondovì, con tappa al lago di Serre-Poncon.

La gita, di difficoltà E (escursionistica), si snoda su un tracciato di 16 km, con un dislivello di circa 600 mt. Sono necessari abbigliamento escursionistico, scarponcini, bastoncini e torcia frontale o elettrica. Le iscrizioni sono aperte e vanno effettuate entro il 28 febbraio 2023. Per informazioni e prenotazioni contattare Pier (3357875020), Gabriella (3391008872) o Filippo (3407888193).