Fossano, attesa per il ritorno di Vocalmente 2023: a luglio tre imperdibili concerti

A pochi giorni dall’annuncio dell’atteso ritorno di Vocalmente, il festival italiano dedicato alla musica a cappella che si terrà a Fossano (CN) il 14,15 e 16 luglio 2023, i direttori artistici Rebel Bit hanno reso noti quelli che saranno i protagonisti delle tre grandi serate di musica del festival. E aperto le iscrizioni dell’Academy di Vocalmente e di Vocalmentor. Il festival che nasce dalla Fondazione Fossano Musica abbina infatti didattica e concerti, per un evento che è insieme formazione e spettacolo.

Tre serate, tre concerti imperdibili

Il mondo della musica a cappella si darà appuntamento a Fossano per tre giorni. Grandi artisti e gruppi vocali tra i più importanti nel panorama internazionale. Tre grandi concerti nell’area spettacoli del cortile dell’Istituto Boetto-Paglieri a due passi da Palazzo Burgos sede della Fondazione Fossano Musica, il cortile di uno antico palazzo trasformato in auditorium a cielo aperto, nel cuore del centro storico fossanese.

Ed ecco le tre serate:

venerdì 14 luglio saranno ospiti gli italiani Vocal Blue Trains, gruppo vocale di 34 cantanti e musicisti, fondato e diretto da Alessandro Gerini, cantante e arrangiatore Italo-Polacco. Ad aprire il concerto il FFM choir e i Voxes, il coro a cappella nato nelle aule della FFM.

Sabato 15 luglio un’altra grande serata con ospiti d’eccezione: The Swingles, formazione internazionale con una storia lunga 50 anni. Gli attuali 7 giovani componenti hanno base a Londra e la loro musica ha fatto il giro del mondo collezionando premi e riconoscimenti. In apertura del concerto i Rebel Bit (che di Vocalmente 2023 sono i direttori artistici) e il Vocalmente choir.

Domenica 16 luglio gran finale con i Club for five. Sono in cinque e arrivano dalla Finlandia. La loro musica affonda le radici nei suoni e nelle atmosfere nordiche con influenze jazz e pop che fanno del loro impasto vocale qualcosa di unico. In apertura i Melomans.

Sul sito di Vocalmente sono già acquistabili gli abbonamenti ai tre concerti, mentre le prenotazioni alle singole serate partiranno dal 14 aprile. ( https://www.vocalmente.net/it/informazioni/biglietteria/ )