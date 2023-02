Giovedì 16 febbraio all'Open Baladin Cuneo “Non solo patate al forno"

Gratinate, al forno, fritte, bollite, schiacciate o in insalata, le patate sono un alimento base della nostra alimentazione. I modi di cucinare la patata sono numerosi quasi quanto le sue varietà. Venite a scoprirlo giovedì 16 febbraio all'Open Baladin Cuneo dove, a partire dalle 18, andrà in scena lo show cooking dal titolo “Non solo patate al forno”. Per conoscere a fondo e assaporare uno dei più particolari e gustosi frutti della terra, lo chef Marco Aperlo di Open Baladin Cuneo ci accompagnerà alla scoperta di modi alternativi per proporre e degustare le patate.





Appuntamento, dunque, per giovedì 16 febbraio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).