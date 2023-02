Solidarietà: anche il Lions Club Cuneo si unisce alla Settimana Bianca di Festiona

La settimana bianca di Festiona, si svolge, nel corso del mese di febbraio, da oltre tre decenni e coinvolge nell’esercizio degli sport invernali i diversamente abili. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Cuneo in collaborazione con l’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Valle Stura Sport di Demonte e la Scuola Valle Stura. A cui occorre aggiungere un contributo aggiuntivo da parte dei L.C. di Borgo San Dalmazzo e di Busca.



La “cinque giorni sulla neve” ha costituito e costituisce un’esperienza di notevole valenza etico-sociale, perché incentrata sui valori dell’uguaglianza, dell’inclusione e delle pari opportunità.



L’edizione 2023 non dovrebbe presentare particolari problemi di innevamento delle piste, dunque sussistono tutte le condizioni per assicurare ai giovani un’esperienza gratificante da vivere a contatto con la natura in veste ancora parzialmente invernale e nel contesto di un clima socio-affettivo gioioso e giocoso.



L’iniziativa, che coinvolgerà un buon numero di partecipanti (inclusi i genitori e gli accompagnatori) provenienti da diverse località, rappresenta una preziosa opportunità, estesa a tutti, nessuno escluso, di praticare lo sport e di vivere momenti di felicità e di partecipazione.