Calcio: Crotone, esonerato mister Franco Lerda

E' terminata l'avventura di mister Franco Lerda sulla panchina del Crotone.

La società pitagorica ha infatti annunciato l'esonero del tecnico cuneese in seguito agli ultimi, deludenti risultati della squadra nel girone C di Serie C.

Il Crotone si è affidato a Lamberto Zauli.

LA NOTA UFFICIALE DELL'FC CROTONE

Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Franco Lerda.

La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione ma, tenendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall’inizio del nuovo anno, riteneva necessario operare un cambiamento per restituire entusiasmo all’ambiente.

A mister Lerda va dunque un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.