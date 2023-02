Sci alpino, Mondiali Courchevel/Meribel: Marta Bassino al via nel parallelo

Primo e unico giorno di riposo per la rassegna iridata di Courchevel/Meribel, che riprende ad assegnare le medaglie martedì 14 febbraio con un programma intenso.

Alle ore 12 (diretta tv Raisport ed Eurosport) è infatti prevista la prova a squadre del parallelo, nella quale l’Italia prenderà il via con i seguenti atleti: Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sono invece previste a Courchevel le qualificazioni del parallelo individuale sia maschile che femminile, alle quali prenderanno parte Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asja Zenere fra le donne e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer fra gli uomini. Il format prevede una sola run a concorrente, gli iscritti verranno sorteggiati per gareggiare sulla corsia rossa oppure su quella blu, alla fine solamente i migliori otto tempi della corsia rossa e i migliori otto tempi della corsia blu verranno promossi alla fase finale in programma a Meribel mercoledì 15 febbraio alle ore 12.00.

Marta Bassino si è allenata negli ultimi giorni nella specialità dove difende l’oro conquistato a pari merito con Katharina Liensberger due anni fa a Cortina:“Oggi ho fatto quattro giri di parallelo in vista dei prossimi giorni. Devo difendere il titolo ma la medaglia vinta in supergigante l’altro giorno mi ha tolto tantissima pressione. Uso sempre il parallelo come allenamento propedeutico per il gigante ed è una disciplina che mi piace, anche se il gigante rimane sempre il mio obiwttivo principale di questa trasferta, però adesso voglio concentrarmi su questa gara”.