A Cuneo i fratelli Panzera presentano il docufilm 'Pedalando tra le aquile'

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Giovanni e Teresio Panzera presentano 'Pedalando tra le aquile: dall’Oceano Atlantico alle Alpi del mare'.



Un docufilm che racconta l’impresa dei fratelli Panzera attraverso i Pirenei e il Massiccio Centrale francese per oltre 2000 km; un percorso tra valli incantate e villaggi ricchi di storia e tradizioni, attraverso nomi simbolo delle Terre Alte quali le Gorges de l’Ardeche, il Canyon del Verdon e lo spettacolare Mont Ventoux.



Ingresso libero. In caso di molto affollamento verrà data la precedenza ai soci della Pro Natura Cuneo.