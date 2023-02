Volley femminile A1. Cuneo cede a Conegliano, Signorile guarda avanti: "Sono contenta perché si sono viste delle belle cose"

Nel debutto in panchina di Massimo Bellano la Cuneo Granda S.Bernardo cede in tre set alla capolista Prosecco DOC Imoco Conegliano. In un Palaverde gremito da oltre quattromila spettatori le gatte, prive di Szakmáry a riposo precauzionale per un problema alla schiena accusato in settimana, disputano due set più che discreti per almeno due terzi, ma nei finali devono inchinarsi alle accelerazioni delle pantere trascinate da Plummer, MVP con 15 punti e il 48% in attacco, e Lubian. Nel terzo parziale l'equilibrio regge soltanto in avvio, poi la Prosecco DOC Imoco Conegliano concede meno e la Cuneo Granda S.Bernardo non riesce a scuotersi nonostante i cambi effettuati da Bellano. L'unica biancorossa in doppia cifra al termine del match è una Hall in grande spolvero: per lei 12 punti con il 64% in attacco, 1 muro e 2 ace.

Per la Cuneo Granda S.Bernardo una sconfitta, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, la nona delle ultime dieci gare, che rappresenta senza dubbio un passo in avanti rispetto alla prestazione dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa con Conegliano dello scorso 24 gennaio. A partire da martedì 14 la formazione allenata da Bellano preparerà la fondamentale sfida casalinga con Il Bisonte Firenze di martedì 21 (ore 19:00), in cui cercherà la prima vittoria del 2023 contro una diretta concorrente per l'ottava posizione, reduce dal netto successo sulla Reale Mutua Fenera Chieri.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Nei primi due set abbiamo giocato molto meglio rispetto alla Coppa Italia. Nei momenti chiave del primo e del secondo set noi abbiamo commesso qualche errore di troppo e Conegliano ha saputo metterci in difficoltà. Peccato per il terzo set, in cui abbiamo un po' mollato, mentre avremmo potuto provare a spingere come nei primi due parziali. Sono comunque contenta perché si sono viste delle belle cose. Adesso arrivano quattro partite importantissime, scontri diretti in cui dobbiamo fare più punti possibile. Ce la metteremo tutta per centrare i play-off, perché meritiamo una posizione migliore di quella attuale».

CRONACA

PRIMO SET Bellano, alla prima sulla panchina cuneese, deve fare a meno di Szakmáry, a riposo precauzionale per un problema alla schiena accusato in settimana, schiera Gicquel opposta a Signorile, Kuznetsova e Drews schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Santarelli risponde con la diagonale Wolosz-Haak, Plummer e Robinson-Cook in banda, Squarcini e Lubian al centro, De Gennaro libero. Avvio punto a punto fino al 9-9, quando Haak mette giù due palloni che valgono il primo break per la Prosecco DOC Imoco Conegliano. Sul 12-9 siglato da Plummer Bellano chiede time out. Una fast di Hall e un muro di Kuznetsova su Haak per l'aggancio sul 13-13. Sull'ace di Hall che vale il sorpasso della Cuneo Granda S.Bernardo è time out per Santarelli. Grande equilibrio anche grazie ai tanti errori dai nove metri delle pantere (18-18). Un palleggio in rete di Gicquel e un muro delle padrone di casa per il 20-18 sul quale Bellano ferma il gioco. Sul 21-18 dentro Klein Lankhorst e Diop per Signorile e Gicquel. La Prosecco DOC Imoco Conegliano spinge sull'acceleratore e chiude il parziale con un ace di Lubian: 25-19 (1-0). Tabellino: 6 Plummer, 5 Haak, 4 Gicquel, Haak

SECONDO SET Dopo un avvio punto a punto la Cuneo Granda S.Bernardo confeziona il suo primo break dell'incontro con un ace di Gicquel e una fast di Hall (6-8). Un muro di Lubian su Kuznetsova e un ace di Haak per la parità della Prosecco DOC Imoco Conegliano (10-10). Plummer tiene le sue avanti di un break (15-13). Sul 17-14 firmato da Robinson-Cook Bellano chiede time out. Hall con la fast e Drews con la pipe per il tentativo di rimonta cuneese. Ancora una fast di Hall per il 17-17, ma un muro di Haak e un colpo di Robinson-Cook sulle mani del muro confezionano il nuovo break delle pantere. Dopo il time out per Bellano un'infrazione delle gatte e un servizio di Squarcini non tenuto dalla seconda linea biancorossa per il 21-17. Dentro Klein Lankhorst e Diop per Signorile e Gicquel. Come nel primo parziale, le padrone di casa cambiano marcia e, dopo il time out richiesto da Santarelli sul 24-21, Plummer scrive la parola fine sul set: 25-21 (2-0). Tabellino: 5 Plummer, 4 Haak, Drews, Hall

TERZO SET Caruso per Cecconello dal via. Avvio equilibrato fino al 7-6, quando Lubian con una fast e una sette scava il solco: 9-6 e time out per Bellano. Sul 10-6 Diop rileva Gicquel. A differenza dei primi due parziali, la Cuneo Granda S.Bernardo non riesce a stare incollata alla Prosecco DOC Imoco Conegliano, che dilaga senza troppa fatica. Dopo il time out per Bellano sul 14-7 il turno al servizio di Lubian continua a fare male alla seconda linea cuneese, anche con Magazza in campo per Drews (16-8). Sul 18-9 Coba, palleggiatrice classe 2006, sostituisce Wolosz. Tutto facile per le pantere, che volano verso il 3-0: a mettere giù l'ultimo pallone è un'ottima Lubian (25-14). Tabellino: 6 Lubian, 4 Plummer

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-0 (25-19, 25-21, 25-14)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO Wolosz 4, Haak 11, Plummer 15, Robinson-Cook 10, Lubian 13, Squarcini 5, De Gennaro (L), Coba, Samedy 1, Gennari. N.e. Fahr, De Krujif, Gray. All. Santarelli, vice all. Lionetti

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile, Gicquel 6, Kuznetsova 6, Drews 4, Hall 12, Cecconello 1, Caravello (L), Caruso 1, Magazza 1, Diop 1, Klein Lankhorst. N.e. Gay. All. Bellano, vice all. GandiniARBITRI Simbari e Piperata

NOTE - Spettatori 4130. Durata set: 25', 25', 22'. Tot: 1h21'.

MVP Kathryn PlummerProsecco DOC Imoco Conegliano: 9 muri, 5 ace, 16 errori in battuta, 48% in attacco, 48% (35%) in ricezione. Cuneo Granda S.Bernardo: 3 muri, 3 ace, 11 errori in battuta, 30% in attacco, 42% (31%) in ricezione.