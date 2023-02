Bra, truffatore dello specchietto fermato e arrestato dalla Polizia Locale

E’ stato intercettato e fermato dalla Polizia Locale di Bra dopo che il transito della sua automobile era stato rilevato dal sistema di lettura targhe collegato al Comando di via Moffa di Lisio.



A finire in manette un 30enne residente in Sicilia destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) in seguito a una condanna per il reato di truffa, che l’uomo avrebbe assommato in realtà a una serie di precedenti specifici.



In particolare quel pluripregiudicato sarebbe stato uno specialista della ben collaudata "truffa dello specchietto". Altamente probabile peraltro che si trovasse nel centro della Granda proprio per una "trasferta di lavoro", intenzionato a spillare qualche euro facile facendo credere al malcapitato di turno che questi gli aveva inavvertitamente urtato e danneggiato l’auto, per poi chiedergli con insistenza un risarcimento danni rigorosamente brevi manu.



Un rischio che il pronto intervento della Municipale cittadina ha scongiurato anche grazie al buon funzionamento del sistema di occhi elettronici di cui il Comune ha dotato i principali ingressi cittadini.