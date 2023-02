TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI/ Alessandro

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.

L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.***

C'è una classe.

È una classe qualunque, una come tutte nel mondo.

Ogni classe è a sé stante, come una famiglia.

Le magagne si risolvono lì o fuori.

Tutto uguale.

Tutto come al solito.

Alessandro sta in centro, più verso il fondo, tra due scalmanati che gli ricordano quanto la sua pelle sia bianchiccia.

Alessandro ha gli occhi rivolti verso la professoressa, sempre.

Gli occhi non vedono (cedono), il cuore non duole.

Sta attento, prende appunti pedissequamente.

“Mannaggia che rumore! Non si sta tranquilli qui: è tanto? Sì, è tanto chiedere il silenzio?

E perché non si usano più le note? E perché questi due, che ambiscono alla stessa, sciocca ragazza, potranno recuperare a fine quadrimestre come me? Se non prendo appunti mia madre mi ammazza.

Ho perso tre chili dall'inizio della scuola, eppure mangio, però sono agitato, confuso, non capisco”.

Quella classe si organizza per il sabato in discoteca e alcune meteore fuori orbita pensano alla lezione.

Una lezione misera, certo, ma è un dovere per sopravvivere, andare avanti.



Alessandro si chiede come funzioni la scuola, non sa neppure il nome del Ministro dell'Istruzione, ma conosce l'importanza della scuola.

E se fosse una farsa?

E se gli insegnanti spiegassero male perché non ci credono?

E se i genitori fossero così duri perché conoscono già l'inutilità della scuola?

E se i nonni risparmiassero per una vita alla deriva già segnata?

Non si sa.

Non si sa mai quel che si sa.