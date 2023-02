A Valcasotto la storia si racconta e si “mangia”

Come annunciato in fase di insediamento del nuovo Direttivo, gli Amici di Valcasotto si preparano alle cene “parlate”. Di cosa si tratterà? Naturalmente di storia e della secolare tradizione di cui sono impregnate queste remote valli che profumano di mare.

Nell’incantevole borgo del comune di Pamparato, grazie alla proficua collaborazione con la Locanda del Mulino l’Associazione turistica punterà a riscoprire i trascorsi del paese da un punto di vista storico ma anche culinario.

"Saranno 3 serate all’insegna della buona cucina e dell’approfondimento delle tappe più importanti del nostro passato - spiega il presidente Alessandro Briatore -. Andremo infatti ad analizzare il periodo certosino che ha segnato in maniera indelebile l’intero paesaggio, analizzeremo la traccia sabauda e infine tratteremo delle lotte partigiane. Il tutto accompagnato con le pietanze di allora preparate dalla chef Alessandra Ingenetti".

Ospite della prima serata, che si terrà nel primo fine settimana di marzo, Sebastiano Carrara. Ha studiato Storia antica presso l’Università degli Studi di Torino e da sempre promuove lo studio e la valorizzazione dei beni culturali tra Liguria e Piemonte. Tra le altre cose, presidente del Fondo Storico “Alberto Fiore” sta seguendo con l’Associazione locale l’interessante progetto “In Vallis Casolarum” che si pone come obiettivo quello di celebrare al meglio gli 850 anni dalla fondazione della Certosa di Casotto. La sua presenza aiuterà i commensali a orientarsi in quest’epoca così remota eppure così importante da avere ancora oggi una grande influenza sul destino del borgo e dell’intera vallata. Nei prossimi giorni seguiranno maggiori dettagli. Per informazioni è possibile sin da ora scrivere all’e-mail amicidivalcasotto@gmail.com, su WhatsApp al 366 4872960 e seguire le pagine social Amici di Valcasotto su Facebook e Instagram.