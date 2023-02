Sui numeri del turismo albese il plauso del ministro Santanché: "Grazie per contribuire al successo dell’Italia come meta mondiale”

“I risultati raggiunti dal territorio di Langhe, Roero e Monferrato nel 2022 sono il successo di un territorio che ha saputo fare sistema, a partire da chi lavora la terra per ottenere prodotti agroalimentari divenuti simbolo dell’Italia nel mondo, come i grandi vini e il Tartufo Bianco d’Alba, fino agli operatori turistico-ricettivi che anno dopo anno continuano ad alzare l’asticella della qualità”.

Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè, nel corso dell'incontro tenuto nei giorni scorsi col primo cittadino albese Carlo Bo: “Chiedo al sindaco – ha aggiunto il ministro – di portare a ognuna di queste persone il plauso e il mio ringraziamento personale per aver contribuito al successo dell’Italia come meta turistica mondiale”.

“Ringrazio il ministro Santanchè per l’invito e soprattutto per l’importantissimo momento di confronto che ne è scaturito – dichiara dal canto suo il sindaco –. Da un lato ho avuto l’opportunità di raccontarle come si è evoluta la nostra terra, illustrando le azioni coordinate che hanno portato il sistema turistico Langhe-Roero-Monferrato a raggiungere gli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni. Dall’altro mi è stato possibile conoscere meglio la strategia e i provvedimenti che il ministero sta mettendo in atto a sostegno del comparto turismo”.

“Ora che abbiamo dimostrato all’Italia e al mondo intero di essere una meta da non perdere – ha aggiunto ancora Bo –, dobbiamo lavorare sul futuro con un orizzonte di lungo termine unendo innovazione e sostenibilità. Nel farlo ho la certezza che troveremo nel Ministero e nel ministro Santanchè un formidabile alleato”.