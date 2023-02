Alba ha una nuova garante dei detenuti: nominata Paola Ferlauto

Paola Ferlauto è la nuova Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di Alba, figura istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 26/06/2015.

Sabato 11 febbraio il sindaco Carlo Bo ha firmato il provvedimento di nomina, dopo il via libera ricevuto dalla conferenza dei capigruppo sulla candidata selezionata sulla base delle domande pervenute in Municipio con il bando lanciato dall’ente nel dicembre scorso.

Laureata in Scienze Infermieristiche nel 2004, Paola Ferlauto ha lavorato all’interno della Casa di Reclusione “Giuseppe Montalto” di Alba dal 2004 al 2016 e dal 2018 è Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Asti.

Il Garante interagisce coi detenuti, riceve segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei reclusi, violati o parzialmente attuati, e si rivolge all’autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

Il sindaco di Alba Carlo Bo: “In questo momento così delicato per il nostro carcere, con l’intervento di ristrutturazione nelle sue fasi iniziali e con al suo interno una Casa Lavoro con casi non semplici da gestire, siamo felici di poter nuovamente contare sulla figura del Garante dei Detenuti. La candidata scelta è una persona competente e preparata che ricopre già lo stesso ruolo ad Asti e conosce la realtà del Montalto per avervi lavorato per oltre un decennio. Sono sicuro che collaboreremo al meglio e le auguro buon lavoro”.

“Credo di poter dare il mio contributo alla struttura albese – dice la Garante comunale Paola Ferlauto -, essendo specializzata in criminologia e laureanda in psicologia clinica e considerando che il carcere è un contesto molto particolare. Ringrazio l’Amministrazione albese per avermi nominata e sono certa che lavoreremo in sinergia perché la Casa di Reclusione Montalto possa essere una realtà di eccellenza”.

Tra i primi eventi a cui prenderà parte la Garante Paola Ferlauto, il seminario sulla Casa Lavoro “Le esperienze italiane e la situazione nel carcere albese. Le misure di sicurezza 'non detentive' nel nuovo millennio: un residuato giuridico da superare? Una sfida difficile o un’impresa ormai priva di senso?” in programma sabato 18 febbraio alle ore 10,30 nella Sala della Resistenza del Palazzo comunale, alla presenza Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Piemonte Bruno Mellano, del sindaco Carlo Bo e dell’assessore comunale ai Servizi sociali e assistenziali Elisa Boschiazzo.