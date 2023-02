Bergesio (Lega): "Bene intervento Ministero anche a Cuneo contro dissesto idrogeologico"

"Bene lo stanziamento, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di 30 milioni di euro per il Piemonte contro il dissesto idrogeologico. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico valutati urgenti e prioritari per la nostra regione sono nove e riguarderanno sei province: Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola, Alessandria, Asti e Vercelli. La provincia di Cuneo, in particolare, beneficerà di 5.870.000 di euro per lavori di difesa del territorio comunale di Savigliano dal torrente Mellea e l’arginatura dello stesso a monte del ponte di via Alba. Con il governo di centrodestra il cambio di passo è evidente: opere attese da tempo, più protezione per i nostri territori e per la nostra gente".

Così in una nota il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio.