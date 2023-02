Breolungi piange "Meo" Mondino, anima dell'associazione Mondovivo

Era l'anima dell'associazione Mondovivo, nata alcuni anni fa per opporsi al progetto del polo logistico nelle campagne monregalesi in difesa del verde.

Si è spento all'età di 73 anni anni, Bartolomeo Mondino, "Meo", come tutti lo conoscevano. Amante della natura, degli animali e delle cose genuine.

Abitava immerso nella verde, in quelle campagne di Breolungi che tanto ha amato e difeso.

Lo avevamo incontrato nella sua cascina, a marzo 2021, quando il gruppo aveva lanciato una raccolta firme per chiedere che il polo logistico trovasse un'altra ubicazione e in quell'occasione ci aveva mostrato con orgoglio un quadretto appeso sulla porta della stalla dove era nato il piccolo asinello "Bugia Nen", con l'effigie di San Magno, protettore dei campi e degli animali.

[Meo Mondino al centro con l'asinello Bugia Nen]

Dei social conosceva poco, ma proprio per difendere la natura si era fatto immortalare in più video con i suoi animali e la bandiera dell'associazione proprio per trasmettere la sua grande passione per l'area verde in cui viveva.

I funerali saranno celebrati giovedì 16 febbraio alle 14 in parrocchia a Breolungi. Il S. Rosario sarà recitato mercoledì alle 20, sempre in parrocchia.