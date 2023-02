Carnevale a Dronero: Giuanin Pajalunga sta per tornare!

A Dronero, tutto è pronto per il caratteristico Carnevale. Tra i personaggi sta per tornare lui: Giuanin Pajalunga.

Dal 2015, con un’ammirevole passione ed indossando rigorosamente gli abiti tradizionali, il cittadino dronerese Gianfranco Massimo fa rivivere il ricordo di questo storico personaggio, molto conosciuto anche nei paesi limitrofi.

Nato nel 1907 e morto nel 1985, Pajalunga faceva il becchino, portando in carrozza le salme lungo le vie di Dronero prima della sepoltura, accompagnato dai suoi due fedeli cavalli: Ciro e Nello. Il suo autista era Enzo Giordano detto Giotto.





“Anche quest'anno Pajalunga scenderà dal Paradiso” - annuncia con gioia Gianfranco Massimo - “pronto a festeggiare i 100 anni del Carnevale che a Dronero è simbolo di allegria, convivialità e buon umore. Sarà un’occasione davvero speciale: 100 anni sono stati in realtà lo scorso anno, ma non avevamo potuto fare la sfilata e festeggiare, così lo faremo quest’anno!”.

Risale infatti al 4 marzo 1922 la prima sfilata di Carnevale a Dronero, documentata da “Il Progresso”, giornale dell’epoca della Valle Maira e Grana. A sfilare, nel 1922, fu un unico carro raffigurante un Castello, probabilmente quello di Dronero, trainato da dei buoi. Sul carro una dinamo azionava una luce e gruppi mascherati sfilavano allegri. Citato per aver fortemente voluto il Carnevale fu un certo Geometra Belliardi.

Una tradizione importante per Dronero ed i suoi abitanti, il Carnevale inizierà giovedì 16 febbraio, giornata in cui le maschere cominceranno a far visita in varie strutture della città, come scuole e pensionati. L’investitura ufficiale sarà invece domenica 26 febbraio, alle ore 11, in Comune, mentre alle ore 14.30 ci sarà la sfilata di Carnevale.

Insieme a Giuanin Pajalunga (Gianfranco Massimo) ci saranno sua moglie (Sissi Isaia), Dragone (Stefano Barbero), Dragonetta (Silvia Demaria), le paggette (Anna Merlo, Elisa Poetto, Veronica Olivero e Paola Demaria), i paggi (Walter Arneodo, Umberto Brignone e Lorenzo Garnero), Enzo Giordano detto Giotto (Ivan Chiapale), i Marchesi di Ricogno (Fiorenza Pellegrino e Sergio Lerda), ed il granciambellano (Giuseppe Mauro). Presentatore dell’evento sarà Roberto Acchiardo.

“Mi ricordo che, quand’ero piccolo, c’erano Il maestro Ghio ed il signor Gennaro, due persone eccezionali che si erano prodigate per continuare la tradizione. Come loro, oggi io cerco di metterci tutto il mio impegno e desidero ringraziare tanto Umberto Brignone che per molti anni è stato Dragone e Stefano Demaria che invece era paggio. I miei auguri al nuovo Dragone, Stefano Barbero. Organizzare il Carnevale non è affatto semplice ed i miei ringraziamenti vanno al Comune di Dronero per il sostegno, in particolare al vicesindaco Mauro Arnaudo. Ringrazio in ultima ma non per meno importante la Pro Loco, in particolare Ghio Emanuele, colonna storica dal cuore grande del Carnevale dronerese.”

È un vero appassionato Gianfranco Massimo e non si esagera a dire che aspetta tutto l’anno l’arrivo del Carnevale. Uomo dal cuore grande, la sua grinta e la sua felicità sono contagiose: fa tornare tutti un po’ bambini o forse, ancora di più, restando adulti fa capire quanto sia importante custodire in memoria e soprattutto mai perdere l’incanto per le cose belle.

Ed allora “W il Carnevale e W Pajalunga!”