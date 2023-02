Ceva, gli alunni delle scuole medie in campo contro l'indifferenza e il bullismo

Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni molto diffusi oggi, tanto nelle scuole quanto negli ambienti sociali e sappiamo tutti quanto più facile e comodo sia fingere di non vedere, piuttosto che affrontare il problema.

Il progetto nasce con l'intento di motivare i giovani che, non essendo nè bulli e nè vittime, si rifugiano nell'anonimato di chi preferisce non esporsi anche se a conoscenza di fatti o situazioni connesse al bullismo e al cyberbullismo.

Destinatari della lodevole iniziativa sono state tutte e undici le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, per un complessivo di 44 ore totali, suddivise in 2 incontri per ogni classe di 2 ore ciascuno, che hanno accolto nelle loro aule la psicologa dott.ssa Nina Bovalina.

Gli obiettivi del progetto sono stati dialogare sulle responsabilità personali, come attori e come spettatori di fronte a situazioni di questo genere, oltre che aiutare a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo o cyberbullismo. Si è inoltre provveduto a riflettere sulle responsabilità personali sui temi del rispetto, dell'inclusione e della giustizia, aumentando la consapevolezza dei rischi dell'uso inappropriato dello smartphone e dei dispositivi tecnologici.

Nel primo incontro i ragazzi hanno compilato un breve questionario anonimo per valutare la presenza e la frequenza dei due fenomeni all'interno e all'esterno dell'ambiente scolastico e si sono quindi analizzati i due fenomeni, i protagonisti, le cause e gli effetti: si è lavorato con gli alunni creando dei possibili identikit, permettendo di poter riconoscere questi soggetti e quando si entra in contatto con essi. Infine è stato affrontato il ruolo che più da vicino riguarda tutti, chi guarda, chi spesso non interviene, se ne va o si gira dall'altra parte, forse per paura di diventare la nuova vittima, o di perdere il ruolo di alleato del più forte, o forse per la mancata consapevolezza dei confini etici e morali delle relazioni.

Nel secondo incontro sono stati presentati casi di cronaca e conseguente discussione incentrata sulle emozioni e sensazioni. Al termine degli incontri è stato richiesto ai ragazzi di produrre uno slogan che è stato unito agli altri, dando vita ad un unico prodotto finale e pubblicato sul sito dell'Istituto in occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio.