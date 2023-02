Confesercenti Cuneo: “Amore a prova di inflazione, gli innamorati aiutano l’economia”

“L’amore aiuta il commercio: anche i cuneesi festeggiano San Valentino acquista do un dono per la persona amata, per un giro di affari che sia attesta sui 71 euro spesi per ogni regalo. Una boccata di ossigeno importante per il settore”.



Così Nadia dal Bono, direttore generale di Confesercenti provincia di Cuneo, commenta i risultati emersi da un sondaggio condotto da SWG, commissionato dalla stessa Confesercenti.



“Tra i regali la cena romantica è la più gettonata ma spesso è anche l’occasione giusta per dare al proprio amato il regalo: dal capo di abbigliamento ai fiori, dal buono per la Spa al profumo, fino al gioiello - prosegue il direttore dal Bono - . Il dato interessante è che sono i giovani a far alzare la percentuale di chi festeggia San Valentino”.