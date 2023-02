Corsa al passaporto: ancora aperture straordinarie degli sportelli della Questura di Cuneo

Da moltissimi mesi riuscire a prenotare un posto per fare la richiesta di rilascio del passaporto è una vera e propria impresa. Anzi, un incubo, con tempi che superano i sei mesi un po' ovunque. Nessuna eccezione per Cuneo.

Tra Covid, con le numerose restrizioni per i viaggi, che hanno indotto molti a posticipare il rinnovo del documento in scadenza, e Brexit, con la necessità di avere il passaporto per andare Oltremanica, quando prima bastava il documento di identità, le richieste sono esplose.

La Questura di Cuneo, proprio per venire incontro ai tanti che non riescono a prenotare tramite il sito, hanno organizzato alcune aperture straordinarie ad accesso libero. Ci si mette in coda, con tutta la documentazione al seguito, e si aspetta il proprio turno, alla vecchia maniera.

Ecco i prossimi Open Day agli uffici di piazza Torino a Cuneo:

lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio dalle 8,30 alle 12,

mercoledì 22 anche dalle 14,45 alle 16,45.

Ancora, lunedì 27 e 28 febbraio, mercoledì 1° e giovedì 2 marzo dalle 8,30 alle 12 (in questi due ultimi giorni anche dalle 14,45 alle 16,45).

Si ricordano, inoltre, gli appuntamenti già fissati per il 18 febbraio a Ceva (dalle 8,30 alle 12,30, massimo 50 istanze per i residenti nel Cebano) e giovedì 23 febbraio ad Alba (dalle 14,30 alle 17, massimo 50 istanze per i residenti nell’Albese), che porteranno il totale a dieci Open Day in due settimane.

Chiariamo, viste le numerose richieste in tal senso, che un residente a Mondovì afferisce, per il rilascio del passaporto, allo sportello di Ceva.