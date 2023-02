Donati al Comune di Mondovì documenti inediti sull’aeroporto militare “Carlo De Angelis”

Una ricerca meticolosa quella che l’Associazione Arma Aeronautica – sezione di Mondovì “Fratelli Candela” ha condotto negli ultimi anni sul vecchio aeroporto militare della città. Un attento lavoro di studio e di catalogazione sul sito aeroportuale intitolato a Carlo De Angelis (pioniere dell’aviazione militare durante la Grande guerra), operativo dal 1935 al 14 agosto del 1944. Un approfondimento figlio della passione e della competenza dei volontari, capaci di individuare e raccogliere materiale sia dalla sede dell’Associazione, sia dagli archivi comunali e ministeriali.

Dalle lettere private alle mappe catastali, dalle planimetrie specifiche alla documentazione amministrativa (registri autorizzazioni, protocolli di richiesta, memorialistica ecc.), dagli articoli di giornale alle immagini fotografiche. Un patrimonio documentale che la sezione monregalese dell’Arma Aeronautica ha condensato in una copia digitale e ha consegnato nei giorni scorsi al Comune di Mondovì e, in particolare, alla biblioteca civica affinché un pezzo di storia monregalese possa essere consultabile gratuitamente da chiunque per fini di ricerca o di semplice interesse.

"La nostra più viva riconoscenza a Sergio Marino, presidente della sezione di Mondovì dell’Associazione Arma Aeronautica, per la preziosa donazione che ha voluto fare alla nostra città" hanno dichiarato il sindaco, Luca Robaldo, e l’assessora alla Cultura Francesca Botto. "La comprensione della storia non può prescindere dalla giusta conoscenza di ciò che è accaduto in passato tanto a livello globale, quanto a livello locale. L’aeroporto militare “Carlo De Angelis” ha rappresentato un momento importante per lo sviluppo di Mondovì e dell’intero territorio e oggi, con questa donazione, chiunque potrà approfondire le vicende legate a questo sito aeroportuale di cui molti, forse, ignoravano addirittura l’esistenza. Un vivo ringraziamento, infine, anche allo staff della nostra biblioteca civica per quell’insostituibile ruolo di presidio culturale che da sempre esercita in favore della cittadinanza monregalese e non solo".