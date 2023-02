Dopo tre anni, torna il Carnevale Ragazzi a Cuneo: divieti di sosta e circolazione nell'area della sfilata

Domenica 19 febbraio si terrà a Cuneo il "Carnevale Ragazzi – edizione 2023". E' la prima edizione post Covid. L'ultima, il 23 febbraio del 2020, coincise con la decisione del Piemonte di chiudere le scuole, tanto grave appariva l'emergenza sanitaria. Le scuole restarono chiuse fino al termine dell'anno scolastico.

Sarà, quindi, l'edizione della ripartenza.

L’evento prevede la sfilata dei gruppi mascherati a partire dalle 14. Per garantire la sicurezza dei partecipanti sarà vietata la sosta e la circolazione veicolare lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione: nello specifico piazza Galimberti, piazza Europa e corso Nizza, fino all’altezza di via Avogadro (esclusa).

In particolare il divieto di sosta – con rimozione forzata - inizierà alle 11, di modo da consentire la predisposizione di un corridoio di sicurezza. L'orario di chiusura sarà poi prolungato sino alle 22 – salvo cessate esigenze - per permettere le operazioni di pulizia.

Durante la giornata non sarà consentito l’attraversamento di corso Nizza a bordo di veicoli, compresi gli incroci all’altezza di corso Giolitti e corso Ferraris. Per evitare possibili congestionamenti stradali è stata revocata l’area pedonale di viale degli Angeli per l’intera giornata di domenica 19 febbraio.

Mercato del martedì grasso - martedì 21 febbraio

Si segnala inoltre che, in occasione dei festeggiamenti relativi al Carnevale 2023, considerato che parte del sagrato di Piazza Galimberti sarà temporaneamente occupato dalle giostre, si renderà necessario lo spostamento dell’area mercatale.

Pertanto, nella giornata di martedì 21 febbraio nessun veicolo, fatta eccezione per quelli di operatori di mercato ed adibiti al trasporto delle merci e per gli operatori incaricati delle relative operazioni di pulizia al termine del mercato, potrà transitare e/o sostare su ambo i lati di Corso Nizza, nel tratto compreso tra Piazza Galimberti (esclusa) e Corso Dante escluso (escluso) dalle ore 5 alle ore 19. In loco sarà vigente la rimozione forzata.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le relative Ordinanze

https://cuneo.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=56597&CSRF=bb37c6582173bf8bb8bc19cb0d8ae1b0

https://cuneo.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=56598&CSRF=bb37c6582173bf8bb8bc19cb0d8ae1b0