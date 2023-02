Equitazione: l'atleta Martina Giordano accolta in Comune a Borgo San Dalmazzo

Nei giorni scorsi la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e la Giunta Comunale hanno ricevuto in Comune Martina Giordano atleta della scuderia borgarina Hobby Horse che si è saputa distinguere tra le eccellenze dell’equitazione italiana e mondiale.

In particolare Martina ha partecipato – atleta più giovane della compagine – all’unica tappa italiana di Coppa del Mondo di Salto Ostacoli (svoltasi nel corso della 124sima Fiera Cavalli tenutasi a Verona a fine 2022) nella quale hanno gareggiato i primi 55 binomi al mondo. Martina, in sella al suo fidato francese baio Apollon du Trio ha dimostrato la propria abilità e preparazione superando ostacoli di notevole difficoltà.

“Siamo felici – afferma la sindaca Roberta Robbione – di poter accogliere in Comune la giovane borgarina (ha 22 anni e monta dall’età di 8 n.d.r.). La sua attività di amazzone unita alla sua forte passione le hanno permesso di giungere a livelli davvero elevati; siamo certi che la sua esperienza, messa al servizio di tanti bambini e ragazzi di Borgo San Dalmazzo mediante le tante ore che dedica all’insegnamento dell’equitazione, possa essere di esempio per i nostri giovani sportivi”.

“L’Amministrazione Comunale – segnala l’assessore allo Sport Francesco Rosato – si impegna costantemente nel contribuire, grazie al sostegno dei sani valori dello sport, alla crescita e formazione dei nostri bambini e dei nostri giovani. Ci congratuliamo con Martina che ha saputo portare in alto i colori di Borgo San Dalmazzo in competizioni di livello mondiale con l’auspicio che il buon esempio della nostra giovane atleta possa essere costante incentivo e stimolo di crescita per i ragazzi di Borgo”.