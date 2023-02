Il Comune di Mondovì premiato per un progetto sull’inclusione

Un coinvolgimento sistemico di ogni alunno volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi fondamentali, favorendo altresì una stretta collaborazione interpersonale tra il singolo ragazzo, la propria famiglia, i professionisti scolastici (dirigenti e insegnanti), gli enti locali e l’intera comunità di riferimento. Questa, in breve, la finalità del progetto “Doors – Porte aperte all’inclusione” promosso dal Comune di Mondovì in collaborazione con il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese, gli Istituti Comprensivi Mondovì 1 e Mondovì 2 e la Cooperativa Sociale Caracol, finanziato negli scorsi giorni dalla Regione Piemonte con 21.500,00 €.

Una proposta progettuale che intende prevenire e gestire le situazioni di disagio bio-psicosociale contrastando l’abbandono scolastico, rielaborando le esperienze di malessere e creando una rete di collaborazione sinergica tra famiglia, scuola e territorio. Una straordinaria opportunità di accompagnamento formativo, dunque, che vuole rafforzare l’intera comunità educante rendendola più inclusiva e accogliente, in particolare nei confronti dei minori in situazione di doppio svantaggio (disabilità e povertà educativa).

«Un sentito ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti in questo progetto, dal CSSM agli Istituti Comprensivi della città, alla Cooperativa Caracol» il commento dell’assessora all’Istruzione e alle Pari opportunità, Francesca Bertazzoli. «La Regione Piemonte ha premiato l’approccio cross-settoriale di “Doors”, riconoscendone l’innovazione in termini di metodo e di multidisciplinarietà. Come cittadini abbiamo il dovere di promuovere e favorire azioni inclusive più o meno organizzate. Come Amministrazione, invece, abbiamo l’obbligo etico e morale di rendere tali iniziative più strutturate nel tempo e nello spazio. “Doors” va esattamente in questa direzione e testimonia forse il volto più bello della comunità sociale del Monregalese».