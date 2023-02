Il "giardino segreto" della monregalese Arianna Tomatis selezionato della giuria di Ortogiardino a Pordenone

Un altro ottimo traguardo è stato centrato dall'architetto monregalese Arianna Tomatis che, dopo aver vinto il bando 2022 di Orticolario con 'Il labirinto di bambù" ispirato alle fiabe e installato sul lago di Como ( leggi qui ) e aver realizzato un giardino terapeutico a Stupinigi in occaione di FLOReal (leggi qui) , è stata selezionata per l'edizione 2023 di Ortogiardino a Pordenone: tema di quest'anno il Giardino Segreto.

"Il mio Giardino Segreto - spiega Arianna Tomatis - consiste in un luogo Meraviglioso, Magico e Terapeutico, accessibile attraverso un percorso di profonda introspezione personale, all’interno del quale ritrovare sé stessi, meditare, migliorare il proprio benessere psicofisico, rigenerarsi, essere felici; una nicchia protetta in cui rifugiarsi, sentirsi a casa, entrare in stretto contatto con la Natura."