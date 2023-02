La scrittrice Paola Barbato in biblioteca a Busca

Prosegue con un’artista nota e poliedrica, la serie “Incontri con gli autori in biblioteca”, nella biblioteca civica, in via Carletto Michelis. Giovedì 16 febbraio alle ore 21 sarà ospite la scrittrice Paola Barbato, che presenterà il suo libro più recente “La cattiva strada. Un incarico come tanti, una piccola disobbedienza”, thriller, edizioni Piemme 2022.

L'ingresso è gratuito su prenotazione allo 0171. 948621 oppure a biblioteca@comune.busca.cn.it

Scrittrice per Piemme, Battello a vapore, Longanesi, sceneggiatrice di fumetti dello staff di Dylan Dog, autrice di televisione, di cinema e di teatro, Barbato, milanese classe 1971, è apprezzata in tutti gli ambiti della sua variegata produzione.



Per Piemme ha pubblicato i romanzi "Non ti faccio niente" nel 2017, "Io so chi sei" nel 2018, che apre un trittico di storie con "Zoo" (2019) e "Vengo a prenderti" (2020), il romanzo per ragazzi "Il ritornante". E’ impegnata anche in attività sociali, come presidente dell'associazione "Mauro Emolo" onlus che si occupa di persone affette da malattia genetica neurodegenerativa. Il suo compagno è il fumettista, scrittore e conduttore radiofonico Matteo Bussola (da cui ha avuto tre figlie), noto nel 2016 per il suo primo libro “Notti in bianco, baci a colazione” (Einaudi) ed ora in cima alle classifiche con il suo romanzo in racconti “Il rosmarino non capisce l'inverno”.



La cattiva strada

Il nuovo thriller di Paola Barbato cattura, dalla prima all’ultima pagina, come sanno fare tutti i suoi libri. La storia si svolge nel corso di una notte, infinita, in autostrada. Il protagonista è Giosciua Gambelli. “Giosciua” e non “Joshua”, scritto come si pronuncia. Fa il corriere: lunghi viaggi notturni per consegnare pacchi di cui non deve sapere nulla. Ma una piccola disobbedienza avrà serie conseguenze…