Piozzo in Love: cuori e allestimenti per San Valentino, con un invito a riflettere sulla violenza di genere

Anche quest'anno Piozzo si veste di rosso per la festa degli innamorati. Un vero e proprio percorso è stato pensato dalla signora Anna Tognella, moglie del sindaco, e dall'amica Luciana Gallizio: dalla piazza centrale del paese fino alla Big Bench.

Non solo cuori e allestimenti dedicati all'amore, ma anche riflessioni dedicate a chi non è concesso conoscere l'amore libero, come raccontano diversi casi di cronaca.

E così sulla piazza del paese, dietro alle panchine della tolleranza e del rispetto, sono stati affissi alcuni cuori dietro le sbarre: "Cuori in gabbia per non dimenticare le spose bambine, casi come quello di Saman, uccisa dalla famiglia perché ha rifiutato un matrimonio combinato".

Poco più in là, sulla panchina dedicata all'amore, due manichini brindano davanti a un tavolino mentre un trenino mostra dedicato all'amore porta sui vagoni le eccellenze piozzesi.

Infine, la Big Bench è stata addobbata a tema San Valentino per diventare un perfetto selfie per qualche "scatto innamorato".

Ad arricchire l'allestimento l'opera in legno di Sergio Sciandra: due tronchi con sembianze umane prendono vita e si abbracciano grazie a delle braccia fatte di corda.