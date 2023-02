Addio alla villanovese Giovanna Fenoglio "Giuanina", storica figura di via Garombo

Si è spenta all'età di 91 anni, all'ospedale di Rivoli, Giovanna Maria Fenoglio, per tutti "Giuanina".

Villanovese di nascita, da giovanissima insieme alla sorella Rituccia, si era trasferita a lavorare nel torinese, dove per lungo tempo aveva gestito un banco di ortofrutta.

Ogni estate, da sempre, tornava a trascorrere le vacanze a Villanova Mondovì, in via Garombo, dove amava fare lunghe passeggiate e da dove partiva con la sua Fiat 112 per andare a fare compere in centro paese.

Lascia i nipoti Cinzia, Giuseppe, Franco, Silvio e la cognata Elsa.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 15 febbraio alle 15, nella parrocchia di Villavecchia.