Furto finito male o un’altra rapina in villa? Dopo quello di Castagnito un nuovo colpo a Canale

Saranno gli accertamenti in corso da parte dei Carabinieri a stabilire se ci sia un possibile nesso, al momento tutto da verificare, tra la violenta rapina verificatasi lo scorso 1° febbraio in una villetta di Castagnito e quanto accaduto nei giorni scorsi a pochi chilometri di distanza, in una zona residenziale ai confini dell’abitato di Canale, teatro di un altro episodio passibile di suscitare comprensibile allarme nell’altrimenti tranquillo contesto della Sinistra Tanaro.



All’attenzione della locale Stazione dell’Arma e della Compagnia Carabinieri di Bra quello che potrebbe anche apparire come un furto in abitazione sfuggito di mano ai suoi autori. Il rientro della coppia di anziani coniugi residenti in quell’abitazione, che hanno colto sul fatto i ladri nel tardo pomeriggio di quella giornata, potrebbe aver indotto questi ultimi a cercare di guadagnarsi la fuga non lesinando di ingaggiare una colluttazione che ha coinvolto in particolare il padrone di casa, fortunatamente non arrivando a ricalcare le modalità particolarmente violente viste pochi giorni prima a Castagnito, dove la resistenza alle richieste dei ladri da parte del suo omologo gli era valsa una violenza reazione a colpi di bastone.



Fuggiti i malviventi e superato un primo momento di comprensibile choc, gli stessi proprietari hanno potuto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine non ritenendo però di dover ricorrere alle cure dei sanitari.



La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei militari che, come per l’episodio di pochi giorni prima, mantengono massimo il riserbo sull’accaduto e sull’esito delle indagini con le quali, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, si punta anche a verificare una possibile correlazione tra i due accaduti.