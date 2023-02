Individuato e tratto in arresto il passeur uscito di strada a Demonte con undici migranti

È stato tratto in arresto in queste ore la persona alla guida dell’Audi station wagon cappottata nella notte a Demonte con a bordo altri undici migranti.

Si tratta di un 29enne anch’esso di origini pakistane come tutte le persone all’interno della vettura incidentata, tutti privi di documenti.

L’uomo è stato tratto in arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La persona ha cercato di confondersi con i suoi connazionali, ma a seguito di interrogatorio è stato individuato come il passeur.