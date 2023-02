L'Arte Bianca di Neive piange la scomparsa della professoressa Paola Rolando

Alla scuola di Arte Bianca di Neive le ore di italiano e storia non saranno più le stesse. È venuta meno all’affetto dei suoi cari Paola Rolando, 64 anni, professoressa per anni nella grande famiglia del “Cillario Ferrero” e madre di Andrea Merlo, impegnato da tempo nell’attività di famiglia della scuola guida AM Driver, appassionato di tennis e attuale capitano della squadra di Serie C maschile del Lisport Alba di San Cassiano.

A darne notizia lo stesso Andrea sul suo profilo Facebook, e i commenti sono tutti affettuosi, nel ricordo della “prof” a cui tanti giovani hanno voluto bene, per il suo modo di fare sempre gentile e educato.



Una malattia l’ha portata via, ma il suo ricordo resterà per sempre nei tanti allievi che l'hanno conosciuta nelle aule dell'istituto scolastico neivese. «È stata un’insegnante che ha dedicato la sua vita alla scuola e agli alunni - dichiara la preside Anna Maria Boggetto -, dimostrandosi sempre appassionata nell’insegnamento e attenta a valorizzare gli alunni, cercando di farli rendere al meglio. La ricordo sempre solare, amante della vita, autorevole ma comprensiva con tutti. Lascia un grande vuoto in tutti noi. La grande famiglia dell’Arte Bianca si stringe intorno a Andrea e ai suoi cari».



Tra i messaggi di condoglianze anche quelli del vicesindaco albese Carlotta Boffa: «Conoscevo Paola da quando era giovane, ai tempi in cui io insegnavo nelle palestre. Non ci frequentavamo da qualche tempo, ma conservo un ottimo ricordo. Già al tempo era una donna stupenda, bella, cordiale e sempre impegnata. Lascia una famiglia che ad Alba si è sempre distinta per il lavoro e la dedizione nel sociale. A loro le mie più sentite condoglianze».



Daniele Sobrero, consigliere albese con delega allo Sport, ha parole di affetto per Andrea Merlo, «un ragazzo impegnato da anni nella valorizzazione dello sport albese, in particolare nel tennis, disciplina in cui crede da sempre. A lui e alla famiglia la mia vicinanza».