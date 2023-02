Cosa viene dopo un feroce inverno crittografico? Gli esperti prevedono che TMS Network (TMSN), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) guideranno la ripresa

Il mercato delle criptovalute è stato colpito dall'inverno più rigido dell'anno scorso, con il suo volume totale di mercato che è sceso a 792,7 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, in calo di quasi il 65% rispetto alla chiusura di 2,25 trilioni di dollari nel 2021.

Tuttavia, gli esperti prevedono che il nuovo anno vedrà il rally del mercato e Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e TMS Network (TMSN) guideranno questa ripresa.

Solana (SOL) sale del 60% solo a gennaio

Gennaio ha visto il mondo delle criptovalute sperimentare una tregua dalle perdite del 2022, e Solana (SOL) ne è una prova evidente. La piattaforma di smart contract, nota anche come Ethereum killer, ha registrato un guadagno vicino al 60% da gennaio ad oggi. È scambiato a $ 16 al momento della scrittura, dal suo minimo di $ 10,15 del 1 ° gennaio.

Solana (SOL) è una piattaforma blockchain ad alte prestazioni progettata per supportare applicazioni decentralizzate e casi d'uso di finanza decentralizzata (DeFi). È stato creato con particolare attenzione alla scalabilità e alla velocità, con la capacità di elaborare oltre 65.000 transazioni al secondo.

Recentemente, Solana (SOL), nel tentativo di attirare più utenti, ha lanciato una moneta meme BONK per rivitalizzare la sua comunità. La nuova moneta è decollata enormemente nell'ecosistema Solana (SOL), arrivando finalmente a fermarsi al 95% in più rispetto al suo prezzo quando è stata lanciata per la prima volta. Ha anche attirato un numero significativo di acquirenti per Solana (SOL), contribuendo alla crescita della blockchain, e gli esperti ritengono che ci sia ancora molto da fare.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è arrivato sul mercato inizialmente come uno scherzo prima di diventare un forte contendente nel mercato delle criptovalute. Come altre monete, Dogecoin (DOGE) ha avuto la sua parte di tempi di inattività durante questo inverno crittografico, ma dall'inizio dell'anno, le cose hanno cercato la moneta del cane.

Per prima cosa, c'è stata una generale svolta ottimistica nella performance di mercato di Dogecoin (DOGE) e voci che indicano la probabilità che Twitter supporti i pagamenti in criptovalute nel prossimo futuro. Al momento in cui scriviamo, il prezzo di Dogecoin (DOGE) si aggirava intorno a $ 0,98, vicino a un aumento del 35% dall'inizio dell'anno.

Dogecoin (DOGE) viene utilizzato principalmente per transazioni online e interazioni sui social media basate su suggerimenti ed è noto per avere una forte comunità di sostenitori che hanno contribuito a guidarne la popolarità e il successo. Il nono token per capitalizzazione di mercato, Dogecoin (DOGE), ha guadagnato un seguito significativo e continua a essere parte attiva del più ampio ecosistema di criptovalute. Vale sicuramente la pena esaminare gli investimenti nel 2023

TMS Network (TMSN) Una piattaforma di trading con una differenza

Il protocollo finale in questo elenco è un nuovo arrivato, TMS Network (TMSN), una piattaforma di trading innovativa destinata a rivoluzionare il modo in cui scambiamo criptovalute, azioni, CFD e Forex per sempre. TMS Network (TMSN) è una piattaforma decentralizzata progettata per combattere i problemi che devono affrontare le sue piattaforme tradizionali e centralizzate: velocità di transazione lenta, mancanza di trasparenza e tariffe del gas elevate.

Inoltre, TMS Network (TMSN) consente ai trader di depositare e prelevare criptovaluta istantaneamente senza dover attendere alcuna elaborazione. Sfrutta inoltre la tecnologia blockchain e i contratti intelligenti per fornire sicurezza, trasparenza, efficienza e maggiore liquidità a ogni transazione eseguita su di essa.

Ancora meglio, gli utenti possono eseguire operazioni in tempo reale su TMS Network (TMSN) utilizzando un'interfaccia user-friendly. Questo senza menzionare la miriade di strumenti che la piattaforma mette a disposizione dei suoi utenti, inclusi strumenti di analisi di mercato e materiali educativi.

La buona notizia è che TMS, il token della rete, è ancora all'inizio della sua prevendita di fase 1 e costa $ 0,0003, quindi le parti interessate possono facilmente saltare sul treno mentre è ancora molto basso. TMS Network (TMSN) ha solo il 33,5% di tutti i suoi token in vendita pubblica e sembra probabile che si esauriscano rapidamente.

Conclusione

Le tre criptovalute a cui prestare attenzione mentre il mercato inizia a riprendersi ancora una volta in questo nuovo anno sono il re della prevendita, TMS Network (TMSN), Dogecoin (DOGE) e Solana (SOL). Anche se il recente inverno delle criptovalute potrebbe richiedere del tempo per scongelarsi completamente, queste tre monete sembrano riscaldare il mercato delle criptovalute.





