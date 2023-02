I patentati nella città di Cuneo, le statistiche dei dati ministeriali

Pochi giorni fa abbiamo visto delle statistiche riguardo alle multe effettuate nel 2022 nel comune di Busca. Restando in tema statistiche, andiamo a vedere quelle relative ai neopatentati.

Quanti passano l’esame al primo colpo? E miete più vittime l’esame di teoria o quello pratico?

Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha rilasciato delle curiose statistiche relative ai patentati. A noi, ovviamente, interessano quelle relative alla città di Cuneo.

Patente a Cuneo: le statistiche sui successi all’esame

Nel corso del 2021 (i dati del 2022 non sono ancora disponibili) nella provincia di Cuneo sono stati sostenuti in totale 21.859 esami della patente, di cui il 3% circa da privatisti e il restante 97% attraverso l’iscrizione a un’autoscuola.

Di questi 22 mila esami, il 48% sono relativi alla prova di teoria e il 52% a quello pratico, ovvero l’esame di guida.

I neopatentati di Cuneo sono stati “più bravi” rispetto alla media nazionale, con ben l’81,6% di promossi sul totale contro il 79,74% di tutta Italia.

Più difficoltà nell’esame di teoria

Come in tutte le Regioni d’Italia, anche a Cuneo l’esame di teoria ha mietuto più vittime rispetto a quello della pratica, con il 29,34% dei partecipanti non idonei all’esame di teoria contro l’8,41% a quello di guida.

Da sottolineare come, per la Provincia di Cuneo, il numero dei respinti tra i privatisti all’esame di teoria sia stato pari al 73,32% contro il 27,72% di coloro che, prima di sostenere l’esame teorico, hanno frequentato i corsi presso una scuola guida. Una differenza notevole, che ci racconta quanto la preparazione all’esame teorico non sia semplice senza un aiuto esterno.

A tal proposito esistono anche molti siti online gratuiti dove allenarsi con i quiz della patente - identici a quelli Ministeriali, ovviamente - che forniscono un valido aiuto per affrontare al meglio l’esame.

Com’è strutturato l’esame per conseguire la Patente

Per ottenere la Patente B, ovvero quella che abilita alla guida delle auto e, più in generale, dei veicoli con massa complessiva fino alle 3,5 tonnellate (dunque anche la maggior parte di furgoni e camper) è necessario sostenere 2 esami, quello di teoria e quello di pratica.

L’esame di teoria consiste in 30 domande a quiz a cui rispondere vero o falso.

I quiz vengono scelti random tra 25 argomenti.

Il tempo a disposizione del candidato è di 20 minuti e, per ottenere la promozione, è necessario commettere non più di 3 errori. Con la promozione viene rilasciato il foglio rosa per potersi esercitare alla guida di un veicolo purché accompagnati da un soggetto avente la patente da almeno 10 anni.

Il secondo esame da sostenere è quello pratico di guida, in cui un esaminatore verificherà 3 fasi: la capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, l’abilità nelle manovre, e il comportamento del candidato nel traffico. Superato anche l’esame pratico viene rilasciata la patente di guida.