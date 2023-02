Perché il mercato delle criptovalute sta esplodendo all'inizio del 2023 e in che modo TMS Network (TMSN), Cardano (ADA) e Polkadot (DOT) sono ottime scelte di investimento

Dopo il periodo difficile che il mercato delle criptovalute ha avuto nel 2022, le cose hanno preso una svolta positiva nel primo mese del 2023. Sia Bitcoin (BTC) che altcoin come Cardano (ADA) e Polkadot (DOT) sono di nuovo in rialzo mentre il mercato riprende.

Non c'è momento migliore per investire in criptovalute, soprattutto con forti scelte di investimento come TMS Network (TMSN), che è nella fase 1 della sua prevendita, Polkadot (DOT) e Cardano (ADA).

L'esplosione del mercato delle criptovalute nel gennaio 2023 può essere ricondotta a una combinazione di fattori. Alcuni includono l'aumento dell'adozione istituzionale e il miglioramento dell'infrastruttura poiché nuovi protocolli come TMS Network (TMSN) stanno invadendo il mercato con soluzioni nuove e migliori. C'è anche il crescente riconoscimento del potenziale delle criptovalute e della tecnologia blockchain da parte sia delle autorità centrali che degli individui.

Con questa tendenza positiva, dovresti considerare di investire in criptovalute, ecco tre scelte redditizie da considerare: Cardano (ADA), TMS Network (TMSN) e Polkadot (DOT).

Cardano (ADA) registra i rally mentre i nuovi aggiornamenti entrano in funzione

Solo tra il 5 gennaio e l'inizio di febbraio, Cardano (ADA) ha guadagnato oltre il 51%, passando da 0,26$ ai suoi attuali 0,40$ al momento della scrittura. Nello stesso mese, Cardano (ADA) è salito all'ottava posizione, superando DOGE, la meme coin nella classifica delle capitalizzazioni di mercato.

La piattaforma blockchain e la criptovaluta decentralizzate open source sono state progettate per fornire un ecosistema più sicuro e sostenibile per la creazione e l'esecuzione di contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (DApp). Cardano (ADA) utilizza un meccanismo di consenso proof-of-stake e la propria criptovaluta, ADA, che viene utilizzata per alimentare le transazioni sulla rete.

Il protocollo rimane impegnato nella crescita, pubblicando continuamente aggiornamenti come il recente hard fork Vasil che ha avuto luogo nel settembre 2022. Cardano (ADA) ha anche lanciato il suo token over-collateralized, DJED, l'ultimo giorno di gennaio di quest'anno.

Newcomer TMS Network (TMSN) La piattaforma di trading di nuova generazione

La rete TMS Network (TMSN) è un'altra piattaforma da tenere d'occhio. Sta rivoluzionando il mondo del trading creando un sistema che affronta i punti deboli dei tradizionali sistemi centralizzati. La sua struttura decentralizzata offre velocità di transazione fulminee, trasparenza impareggiabile e tariffe gas basse.

Con TMS Network (TMSN), gli utenti possono depositare e prelevare criptovalute in tempo reale senza ritardi. La piattaforma sfrutta la tecnologia blockchain e i contratti intelligenti per migliorare la sicurezza e aumentare la liquidità in ogni transazione.

TMS Network (TMSN) vanta anche un'interfaccia user-friendly, che consente ai trader di eseguire operazioni in tempo reale con facilità. La piattaforma fornisce una gamma di strumenti, tra cui analisi di mercato e materiali didattici, per aiutare i trader a prendere decisioni informate.

Il token TMS è attualmente all'inizio della sua prevendita e viene scambiato a $ 0,0003.

Polkadot (DOT) Risolve i problemi di interoperabilità senza problemi

Uno dei maggiori problemi che il mercato delle criptovalute ha sempre affrontato da quando Bitcoin è stato lanciato nel 2009 e sono seguite le altcoin è il problema dell'interoperabilità. Mentre sempre più blockchain ed ecosistemi continuano a spuntare nello spazio crittografico, la domanda rimane: come comunicano? Questa è la soluzione per cui Polkadot (DOT) è stata creata.

Polkadot (DOT) consente il trasferimento di dati, risorse e persino intere applicazioni attraverso diverse catene, creando un ecosistema decentralizzato di reti blockchain interconnesse. Ciò consente la creazione di un ambiente "Web3", in cui gli utenti possono accedere e interagire con applicazioni e servizi decentralizzati in modo trasparente e sicuro.

Polkadot (DOT) è progettato per affrontare alcune delle sfide di scalabilità, sicurezza e interoperabilità che devono affrontare le reti blockchain esistenti. E finora, Polkadot (DOT) è riuscita a distinguersi nonostante il recente mercato ribassista, continuando a costruire una base di sviluppatori anche con finanziamenti minimi.

In Conclusione

Uno dei principali identificatori di una crittografia solida è il suo caso d'uso, e queste criptovalute, Polkadot (DOT), Cardano (ADA) e TMS Network (TMSN), con il suo approccio innovativo al trading, portano il loro gioco "A" in questo rispetto. Non perdere questa opportunità di investire nel futuro del trading.

