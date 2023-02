Bra, la rock band “The fecce” in “concerto per la pace” e tributo agli Skiantos

In occasione dell’evento (denominato “concerto per la pace”, siccome la ricorrenza cadrà ad un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina), oltre a suonare i brani del proprio repertorio, il gruppo rock renderà anche omaggio allo storica rock band bolognese degli Skiantos (interpretando dei loro pezzi) e quelli con qualche anno in più sulle spalle non possono non conoscerli o non averne almeno sentito parlare.