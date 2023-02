A Mondovì nuova domenica in maschera tra musica, attrazioni per bimbi e uno spazio dedicato a fumetti, manga e Cosplay

Domenica 19 febbraio piazza Ellero, nel cuore di Mondovì Breo, è pronta a trasformarsi. La piazza sarà il grande contenitore del “Visual Carlevé”, il nuovo evento che la Famija Monregaleisa propone nell'ambito dei festeggiamenti di carnevale.

Sin dalle 10 del mattino in piazza ci saranno i carri (fermi nelle loro postazioni assegnate, in piena sicurezza) e i gruppi che hanno partecipato alla sfilata di domenica 12 febbraio; ci saranno ovviamente il Moro, la Béla Monregaleisa e tutta la corte, che scorrazzeranno per la piazza portando l'allegria e il divertimento tipici del Carlevé.

E ci saranno tutta una serie di attrazioni, principalmente dedicate ai bambini, per una grande giornata di festa.

Sul palco si alterneranno veejay e dj per riempire la giornata di musica, ballare e divertirsi in una grande discoteca a cielo aperto.

Nella prima zona della piazza ci saranno i bellissimi gonfiabili della Crazy Emotion Agency, che proporrà inoltre una serie di spettacoli con trampolieri, truccabimbi, trapezisti e giocolieri che intratterranno ed emozioneranno il pubblico con la loro abilità.

Nella seconda parte della piazza, grazie alla partnership con Immediacom spazio al primo Mondovì Comics&games, un evento innovativo che apre la città a un mondo sinora inesplorato nel nostro territorio, ma già conosciuto in tante grandi città d'Italia: quello del fumetto, dei manga, dei cosplay – ossia costumi e travestimenti di grande qualità che emulano personaggi famosi di film, serie e cartoni animati –, giochi e videogiochi. Un programma molto articolato che guarda anche fortemente all'aspetto culturale, con interviste, approfondimenti, dimostrazioni di artigiani al lavoro.

Nel lato della piazza lungh'Ellero, poi, sarà allestita un'area street food a cura di Lostecco, azienda che promuove prodotti alimentari italiani di qualità.

[Il toro meccanico]

A metà pomeriggio ci sarà la premiazione dei partecipanti, della gara cosplay e della caccia al tesoro digitale “Il tesoro del Moro” promossa nell'ambito del coworking Giallouovo.

"Una grande scommessa per Mondovì, che saprà abbinare l'immortale allegria e la tradizionale voglia di festa del Carlevé a qualcosa di veramente nuovo!", promettono gli organizzatori.

[Il gioco degli anelli]

IL PROGRAMMA Ore 10 Presentazione ed apertura evento Apertura postazioni gonfiabili: toro meccanico, sparapalline pirata, lancio degli anelli, gazebo gioco calcio, minigolf, scuola circo Ore 10.30 Palco 1: Veejay set con Paolo Croci (fino alle 11.30) Area BUM (tensostruttura riscaldata): primo torneo di Yu-Gi-Oh gestito dalla ass. Josai Ore 11.20 Spettacolo Giambello Circus Ore 11.30 Palco 2: intervista al Alice Doyle dello ErixStudio Dalle 13.30 alle 13.50 Truccabimbi Ore 12 Palco 1: DJ set (fino alle 13) Palco 2: workshop con Lara del Pizzo, acquerellista internazionale Ore 13 Palco 2:intervista al doppiatore Giorgio Perno dello ErixStudio, con la partecipazione del ass. karate Josai Ore 13.30 Palco 1: veejay set con Luca Anchini (fino alle 14.30)

Palco 2: workshop con Fabio Violini, artista del pirografo

Ore 14

Primo spettacolo Al trapezio gravity Ore 14.30

Palco 2: intervista al doppiatore Eric Cancarelli, titolare dello ErixStudio Ore 15

Palco 1: DJ set (fino alle 16)

Palco 2: intervista a Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis, autori del libro “Ogni anno a Carnevale” Area BUM (tensostruttura riscaldata): secondo torneo di Yu-Gi-Oh gestito dalla ass. Josai Secondo spettacolo Al trapezio gravity