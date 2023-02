Il circolo Amici della Sanità di Savigliano, in collaborazione con l'associazione "Ij Poeta del Bosch" di Bernezzo, organizza il quarto corso di scultura su legno che si svolgerà presso i locali del Santuario della Sanità.

La presentazione dell'iniziativa è fissata per mercoledì 1 marzo ore 21,00, mentre le esercitazioni in laboratorio inizieranno lunedì 6 marzo ore 20,30 (entrambi presso i locali del Santuario). Per ulteriori dettagli contattare Gianni tel. 338 9535582.