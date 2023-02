Congressi Pd, Gribaudo: “Avanti tutta con Schlein”, mentre il Comitato pro Bonaccini cerca la rimonta

Prosegue, serrato, il dibattito congressuale nel Partito Democratico chiamato ad eleggere, domenica 26 febbraio con “primarie aperte”, il nuovo segretario nazionale al posto del dimissionario Enrico Letta.



Mentre il Comitato Bonaccini prepara le contromisure per cercare di recuperare le posizioni perse nelle votazioni tra gli iscritti, la deputata cuneese Chiara Gribaudo, referente nazionale dei Comitati Schlein commenta il voto delle regionali, dove la destra ha trionfato.



“Nel Lazio e in Lombardia – ammette la deputata Pd - abbiamo perso, ammettiamolo senza paura. Da questa consapevolezza costruiamo il Partito Democratico del futuro. Partiamo dal dato positivo: a livello di percentuali – si consola la parlamentare - abbiamo retto e respinto chi, fuori dalle coalizioni, scommetteva sulla nostra disfatta. È il segnale che senza il Pd non esiste il centrosinistra. Tolti questi piccoli buoni segnali, dobbiamo cogliere le opportunità. L’astensione è allarmante, quasi disarmante. Sono andati a votare 4 cittadini su 10. Dobbiamo recuperare quel popolo, tornare a tessere quel filo rosso che ci lega ai territori, alle comunità, ai movimenti. La nostra gente è smarrita, ma non persa. Ci ha dato un segnale forte, ma non ci ha voltato definitivamente le spalle".



"Solo con Elly Schlein – replica agli amici di Bonaccini, che hanno invitato a Cuneo martedì 21 febbraio il suo competitor - possiamo rappresentare quelle istanze di cambiamento radicale che i nostri elettori, ma soprattutto chi si è astenuto, ci chiedono ormai da tempo. Il congresso, da questo punto di vista, è una grande occasione di rinnovamento”.



Gribaudo auspica un cambiamento radicale. “Diamo – dice - un futuro al partito e un’alternativa forte, credibile, reale ai cittadini e al Paese”.



Sarà interessante vedere se le “primarie aperte” di domenica 26 febbraio confermeranno nel Cuneese gli esiti del primo round o se ci sarà – grazie all’apporto di simpatizzanti (non iscritti) - un capovolgimento di fronte. E mentre si è in attesa di capire quali potranno essere le conseguenze del risultato finale del congresso, circola voce di un possibile rimpasto in giunta a Cuneo nelle settimane a venire.



Per il momento si tratta di voci di corridoio e non è scontato che a determinarlo sia la partita congressuale o non piuttosto altri fattori. Vedremo se le indiscrezioni troveranno conferma e se l’ipotetico avvicendamento nell’esecutivo riguarderà esclusivamente assessori Pd o coinvolgerà anche esponenti di altri gruppi di maggioranza.



Un passaggio delicato per l’esecutivo – secondo i bene informati – che la sindaca Patrizia Manassero sta valutando con tutta l’attenzione che il caso richiede. Di questi tempi muovere anche solo una pedina potrebbe significare mettere a soqquadro l’intera scacchiera.