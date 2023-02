Fossano, costituito il nuovo gruppo di Gioventù Nazionale

La Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia Cuneo e Gioventù Nazionale Provincia Cuneo rendono noto che, nella data di giovedì 9 febbraio, è stato costituito il nuovo gruppo di Gioventù Nazionale Fossano. Il nuovo coordinatore cittadino di GN Fossano è Giovanni Zorniotti.

Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo, William Casoni, si dice soddisfatto del gran lavoro svolto sul territorio provinciale dai giovani del Partito: “la soddisfazione nel veder crescere con costanza il radicamento sul territorio di Fratelli d’Italia, così come di Gioventù Nazionale, è enorme. Se ripenso a come 10 anni fa, ad alcuni, potesse sembrare una follia imbarcarsi in quest’impresa, in questa nuova realtà di fratellanza e condivisione di principi e valori, ecco il risultato è sotto gli occhi di tutti. Non siamo solo il primo partito della Nazione, ne siamo anche alla guida ed ogni giorno abbiamo nuove adesioni, circoli che nascono e nuovi sostenitori, anche tra i giovani e giovanissimi. No, non era follia, era un progetto politico chiaro e lungimirante ed ora ne sono ben consapevoli tutti.”

L’assessore al comune di Marene, nonché Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale, Alberto Deninotti, vede crescere con costanza il frutto dell’intenso lavoro svolto in questi anni: ”è sempre una grande emozione istituire un nuovo coordinamento cittadino, vedere nuovi giovani aderire al nostro progetto politico, capire come questo progetto sia sempre più condiviso dai giovani ed anzi sia il motivo per cui in molti si avvicinano alla politica. Ecco una grande soddisfazione è certamente quella di aver trasformato tanti osservatori in protagonisti, tanti giovani in cittadini attivi e propositivi della propria città, del proprio territorio. Ci tengo, a nome di tutta la segreteria di GN Cuneo, a ringraziare il nuovo Coordinatore cittadino di GN Fossano Giovanni Zorniotti, buon lavoro!” .



Giovanni Zorniotti, classe 2004 ed in procinto di conseguire il diploma da geometra presso l’istituto Arimondi-Eula di Savigliano, (di cui è stato rappresentante nel 2021 e consecutivamente nel 2022), con l’intenzione di proseguire poi gli studi nella facoltà di Architettura, è il nuovo Coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Fossano. Zorniotti si dice grato alla Segreteria di GN Cuneo ed al suo Coordinatore provinciale Alberto Deninotti “per l’opportunità e la fiducia riservatagli”.

Il nuovo Coordinatore cittadino prosegue poi affermando che: “a mio avviso è di fondamentale importanza, date le molteplici proposte che costantemente vengono fatte per i giovani da tutti i partiti politici, che noi giovani (la c.d. generazione Z) partecipiamo attivamente alla vita politica, ciò è fondamentale per non subire passivamente le decisioni prese da altri, ma essere invece protagonisti nelle scelte che toccheranno inevitabilmente il nostro futuro.”