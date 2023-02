Politica, Bonaccini a Cuneo: "Il PD recuperi rapporto con la società e i suoi bisogni"

Il Comitato La Granda per Bonaccini annuncia che martedì 21 febbraio alle ore 11 Stefano Bonaccini sarà a Cuneo. Un appuntamento importante, per tutti coloro che lo sostengono e credono nel suo ambizioso disegno riformista, che sappia unire la società sulla base di valori comuni.



"I recenti risultati elettorali non lasciano spazio a dubbi: il Partito Democratico deve recuperare un rapporto con la società e con i suoi bisogni, con umiltà e pragmatismo - dicono dal comitato - . La candidatura di Stefano Bonaccini esprime al meglio questa idea di PD in cui ci riconosciamo e che orgogliosamente appoggiamo".