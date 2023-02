Il Liceo Giolitti Gandino di Bra in campo contro bullismo e cyberbullismo

Il 7 febbraio è stata la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Istituita nel 2017, lo scopo di questa giornata è sensibilizzare e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione. Sono tante le scuole che ogni anno, in corrispondenza di questa data, presentano iniziative didattiche il cui scopo è proprio sensibilizzare gli adolescenti su questo fenomeno, che è molto diffuso soprattutto tra gli studenti delle medie e del biennio delle scuole superiori.

Il Ministero dell'Istruzione in questi anni ha deciso di dedicare risorse al contrasto di questo fenomeno: ogni scuola deve avere un responsabile bullismo e cyberbullismo, è stata aperta una piattaforma per la formazione specifica del personale docente e sono state attivate collaborazioni con la Polizia Postale e con molte associazioni che si occupano di questo fenomeno.

Anche il Liceo Giolitti Gandino di Bra ha voluto dare un grande rilievo a questa giornata proponendo agli allievi del biennio la visione di uno spettacolo teatrale dal titolo "In catene" di Ivan Luigi Antonio Scherillo. Lo scopo dell'iniziativa è "educare attraverso il teatro".

"In catene" è uno spettacolo frutto di mesi di studio e di confronto con educatori e psicologi; gli attori riescono a tararlo in base al pubblico che hanno di fronte e sanno stimolare il confronto con gli adolescenti coinvolgendoli anche in un dibattito finale.

Ivan Scherillo si definisce un "educattore", ossia un educatore e un attore insieme e ha deciso, con il supporto degli altri attori della compagnia teatrale, di mettere al servizio delle scuole la sua esperienza di educatore in contesti difficili come quella al carcere minorile di Nisida.

Gli attori in scena raccontano la propria esperienza: un uomo si risveglia al centro di un ring ai cui vertici ci sono una donna e due uomini. Chi sono? E perché si trova lì? Interagendo con loro scoprirà che quelle tre persone sono state tutte vittime delle sue attenzioni e prenderà coscienza del male che ha fatto a loro e anche a se stesso.

Tutte le informazioni e gli spettacoli proposti da questo gruppo di bravi educattori sono reperibili al sito https://www.ilteatroascuola.it/.



La giornata è particolarmente riuscita visto che lo spettacolo, che si è tenuto giovedì 9 febbraio presso il centro polifunzionale Arpino di Bra, è stato particolarmente apprezzato dagli allievi delle classi coinvolte e dai docenti accompagnatori.