Cuneo: al via al 'Virginio-Bianchi' la settimana di orientamento post-diploma

Sicurezza e formazione: sono i due pilastri posti alla base della imminente riforma dei PCTO - i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - a cui sta lavorando il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.



Proprio sulla formazione e l’orientamento professionale punta l'Istituto Tecnico per Geometri “Bianchi-Virginio” di Cuneo nelle proprie attività di PCTO: si è appena conclusa infatti una settimana molto impegnativa ma al tempo stesso stimolante per gli studenti delle classi quinte CAT (Costruzioni Ambiente Territorio), in cui gli insegnanti hanno organizzato un percorso di orientamento con una full immersion (6 ore al giorno per 5 giorni) di incontri tenuti da professionisti e figure tecniche legate al mondo del lavoro nel settore edile ma non solo.



Tanti sono stati gli ambiti coinvolti, così come gli interventi programmati: i ragazzi hanno incontrato esperti di sostenibilità e di energie rinnovabili come il solare termico o la geotermia, oltre a professionisti di esperienza che operano nel campo della compravendita immobiliare, della consulenza tecnica legale, dell’interior design e dell’arredamento.

Ad arricchire il percorso formativo proposto dalla scuola hanno contribuito anche il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo con lezioni su catasto, attività estimativa per danni da eventi atmosferici e utilizzo dei moderni strumenti di rilevamento a distanza (rilievi Gps, laser scanning 3D e aerofotogrammetria), il Comune di Cuneo con interventi sul tema della mobilità sostenibile e il corpo dei Vigili del Fuoco con una conferenza sulla sicurezza e sulla Protezione Civile.



Molto apprezzata è stata anche la partecipazione di alcuni ex studenti che hanno conseguito di recente l’abilitazione professionale dopo il diploma di Geometra, che hanno illustrato ai futuri geometri il loro percorso di formazione universitaria o di inserimento nel mondo del lavoro tecnico-professionale. Tra questi Manuel Cesana, campione alla Gara nazionale per studenti geometri nel 2018, che ha conseguito i migliori risultati all’esame di abilitazione professionale e svolge la libera professione a Tarantasca.



Tutti gli appuntamenti hanno ottenuto larghi apprezzamenti da parte degli studenti in procinto di concludere il proprio corso di studi: per Francesco e per Luca è stata un’opportunità molto utile per la scelta che dovranno compiere a breve mentre per Valentina e per Martina si è trattato di un’esperienza interessante, da riproporre anche nei prossimi anni, per gli argomenti proposti e per la competenza dei relatori, che ha permesso di scoprire prospettive lavorative insospettabili. Infine Giulia si ritiene fortunata per aver avuto la possibilità di conoscere persone qualificate disposte a condividere con i giovani la passione per il proprio lavoro.



Riscontro positivo anche dai professionisti chiamati a confrontarsi con le domande e le curiosità dei futuri geometri: l’incontro con le classi ha rappresentato un momento di scambio e di confronto molto proficuo e arricchente, che sicuramente ha allargato gli orizzonti dei ragazzi che si apprestano a compiere scelte importanti per il proprio futuro.