Atletica Mondovì: Giacomo Provera Campione Regionale sui 60 ostacoli

Nel week end appena trascorso presso nel Palazzetto dello Sport di Bra, si è svolto il tradizionale Meeting “Città di Bra” organizzata dall’Atletica Alba in collaborazione l’Atletica Avis Bra e quest’anno valida come Campionato Regionale cadetti e cadette sui 60 metri e 60 ostacoli.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo porta a casa un titolo regionale con Giacomo Provera nella finale dei 60 metri ostacoli in 9”08 che precede il Torinese Soksan Bonesio della Sisport (9”20) e Andrea Tallarico dell’Atletica Asti 2.0 (9”21). Per Giacomo, al primo anno di categoria, si tratta di un risultato decisamente importante che certifica la bontà del percorso avviato e che lascia ben sperare per la prossima stagione outdoor in vista degli 80 e dei 300 ostacoli.

Tra le Cadette Anna Rita Mamiedi si piazza al settimo posto con il personale abbassato a 9”56, mentre Elisa Corica è autrice di un buon 11”10 alla sua prima esperienza con le barriere. Nei 60 metri piani 180 le cadette e 150 i cadetti ai nastri di partenza. Per un problema al fotofinish, la prova femminile ha visto i cronometraggi manuali, mentre quella maschile si è corsa regolarmente con cronometraggio elettrico.

I migliori dei monregalesi sono stati lo stesso Provera e Andrea Auddino entrambi appaiati in batterie a 7”89: nella finale C Andrea Auddino ha preceduto in 7”94 Giacomo che si è fermato a 8”01 crono che li piazza al 14° e 15° posto in regione.

Da segnalare che per Auddino si tratta della prima gara, essendosi avvicinatosi all’atletica solo a settembre grazie ai progetti scolastici con le scuole medie e superiori, assieme ai compagni Cristian Marelli (8”11) e Alessio Lombardo (8”23). Nelle Batterie personali per Lorenzo Lequio 8”08, Daniele Dellapiana 8”26, Mattia Trosso 8”61, Matteo Farina 8”72, Matteo Garelli 8”77 e Federico D'Angelo 8”91.

Questi i risultati delle cadette: Alessia Tacchini 8”6, Lucia Chiecchio 8”8, Matilda Rovere 8”9, Anna Rita Mamiedi 8”9, Paola Ambrosio 9”0, Elisa Maria Corica 9”1, Laura Sito 9”1, Elisa Asteggiano 9”4, Alessia Audisio 9”6, Mia Zita De Cian Durman 9”7 e Aurora Mauro 9”8.