Volley femminile A1: Cuneo , attiva la prevendita per la sfida con Firenze

È partita nel primo pomeriggio di martedì 14 la prevendita per la fondamentale sfida con Il Bisonte Firenze di martedì 21 (ore 19:00). La partita, originariamente prevista per domenica 19 e posticipata per l'indisponibilità del palazzetto dello sport di Cuneo, che sabato 18 e domenica 19 ospiterà la prima prova del campionato nazionale di ginnastica ritmica, ha trovato la sua collocazione nel tardo pomeriggio del martedì grasso.

Il lungo avvicinamento alla gara inizierà già alle 14:00 con l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria degli sport organizzata dalla Granda Volley Academy, poi alle 15:30 il via alla festa a tema Carnevale, con distribuzione delle maschere della mascotte di Cuneo Granda Volley, truccabimbi a cura delle allieve dell'AFP - Azienda Formazione Professionale di Cuneo, musica e chiacchiere e bugie per grandi e piccini. Alle ore 18:00 l'apertura dei cancelli, alle ore 19:00 il fischio d'inizio del match tra gatte e bisontine, che entreranno in campo accompagnate dagli atleti Special Olympics dell'associazione cuneese Amico Sport nell'ambito della Volleyball Week di Special Olympics.

1.500 POSTI IN TRIBUNA ROSSA A 2 EURO Per quella che vuole e deve essere la partita della svolta, la Cuneo Granda Volley inaugura un'iniziativa volta a stimolare il pubblico cuneese a sostenere al palazzetto le gatte in un finale di stagione che le vede ancora padrone del proprio destino e determinate a mostrare appieno il proprio valore. Nelle ultime quattro gare di regular season saranno infatti disponibili 1.500 posti in tribuna rossa al prezzo promozionale di 2 euro. Per la sfida con Firenze saranno gli sponsor di giornata Lab Travel e Euphemia Personal Voyager, due partner storici di Cuneo Granda Volley, a coprire la differenza rispetto al costo standard del biglietto (15 euro).

I prezzi di tutti gli altri settori rimarranno invariati; ingresso gratuito per under 10 e over 80, ingresso ridotto 11-18. I biglietti sono acquistabili presso la segreteria della società in via Bassignano 14 a Cuneo (9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it; per informazioni è possibile chiamare il numero 0171.1961194.

DINO VERCELLI, PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo convinti che il supporto del pubblico possa fare la differenza in questo finale di regular season, e quando abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri partner di aiutarci in questa operazione abbiamo trovato grande entusiasmo e disponibilità; a Lab Travel e Euphemia Personal Voyager e agli sponsor di giornata delle partite con Pinerolo, Scandicci e Busto Arsizio va il nostro grazie per la fiducia e la passione. Quella di martedì 21 sarà una giornata di festa, che ci auspichiamo possa concludersi nel migliore dei modi, con il ritorno alla vittoria che tutti vogliamo fortemente».