A marzo l’incontro tra RFI e Comune di Cuneo: in arrivo riqualificazione di stazione e piazzale

“Una stazione si può riempire di viaggiatori. Ma anche di utenti, potenzialmente interessati ai servizi proposti all’interno della struttura e nelle sue aree attigue: il massimo sarebbe incrementare gli uni e gli altri”.



L’obiettivo, per la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, è chiaro: strappare la stazione ferroviaria della città capoluogo – e parte del quartiere Cuneo centro – dalla condizione di degrado e abbandono attuale per poterla rivitalizzare. E, per farlo, serve concertazione d’intenti e d’azione tra RFI e tecnici comunali.



Proprio in questo senso si muove la riunione del tavolo tecnico prevista tra i due attori per il prossimo 6 marzo, nella quale i progetti di riqualificazione e messa in sicurezza della stazione verranno affrontati nello specifico. “Un tavolo necessario – ha detto Manassero – e un tassello importante nel percorso che ci permetterà di rimettere la stazione e l’area adiacente all’attenzione della vita cittadina”.



Gli interventi in questione sono parte del piano investimenti di RFI e sono in programma per il 2024: sono stati oggetto, lo scorso 26 ottobre, di un sopralluogo che i tecnici del Comune hanno realizzato con i vertici della Rete. Prevedono la sistemazione dei binari, il superamento delle barriere architettoniche, l’adeguamento delle pensiline e anche la revisione del piazzale esterno alla stazione.