Animali esotici da compagnia. Bergesio (Lega): “No a ideologie, servono regole chiare”

“L’incontro di oggi ha di nuovo posto l’attenzione su una materia che interessa molti cittadini sensibili al tema degli animali esotici domestici e numerosi allevatori, imprenditori e professionisti che operano nel settore. Abbiamo sottoscritto il manifesto EmaF per chiedere regole chiare, che tengano conto di tutte le sensibilità e continueremo a portare avanti, anche in Parlamento, le iniziative necessarie a sostenere le loro istanze.

A fronte dei divieti che vanno addirittura oltre i limiti previsti dalla legislazione europea imposti da Sinistra e Cinque Stelle nella precedente legislatura, continuiamo a batterci per sostenere l’esigenza di un intervento per regolamentare l’importazione e la commercializzazione e l'allevamento degli animali esotici, che tengano conto della realtà e non siano fondati sulla mera ideologia”.





Così i parlamentari della Lega Giorgio Maria Bergesio, Tiziana Nisini, Massimiliano Romeo ed Erika Stefani, a margine dell’incontro di oggi in Senato “Animali esotici da compagnia, tutte le novità sulla nostra battaglia in difesa di appassionati, imprenditori e professionisti”, organizzato dall’associazione EmaF.