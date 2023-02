I record dell'Avis di Madonna del Pilone, la sezione più seguita in Italia su Instagram

Lunedì 13 febbraio si è riunita l’assemblea annuale della Sezione Avis Madonna del Pilone e il presidente Claudio Testa ha esposto i risultati ottenuti nel 2022 grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari e dei tanti giovani che con entusiasmo si sono uniti all’associazione. All’assemblea era presente anche il presidente Avis Provinciale, Flavio Zunino.

Il 2022 si è chiuso, infatti, con la crescita della Sezione: si sono associati 39 nuovi membri e le donazioni sono state numerose: 101 donazioni in più che rappresentano una crescita percentuale rispetto l’anno precedente del 52%. Numeri che hanno portato alla raccolta, tra sangue intero e plasma, di 293 sacche.

Anche il 2023 sembra aprirsi nel segno dell’ottimismo, da inizio anno ad oggi, quindi in meno di due mesi, si sono aggiunti alla Sezione altri 5 nuovi donatori.

Nel 2022 il canale Instagram dell’Avis Madonna del Pilone ha raggiunto i 4.350 follower, diventando così l’Avis Comunale più seguita d’Italia.

"E' con grande soddisfazione presentare i risultati ottenuti nel 2022. Il consiglio era stato formato da componenti esperti del consiglio precedente e da nuovi membri giovani, creando così un equilibrio perfetto tra esperienza e entusiasmo. Come presidente dell'Avis Madonna del Pilone – commenta Claudio Testa, presidente Avis Madonna del Pilone - sono fermamente convinto che, anche piccole realtà come la nostra, possono dimostrare in grande l'importanza e la necessità del dono del sangue, e che con nuove idee e mezzi di comunicazione possiamo fare molto. Vorrei esprimere la mia più sentita gratitudine a tutti i donatori e i volontari della Sezione per il loro impegno nella comunità. Infine, lancio un appello a tutti coloro che leggono queste parole: nel 2023 cerchiamo di trovare un amico disposto a donare e accompagniamolo in questo gesto meraviglioso, spiegandogli che donare rende felici e che la felicità si moltiplica quando condivisa. Si sta creando un bel gruppo di varie età, che tra festeggiamenti e iniziative, come ad esempio il Giro Pizza, sta diventando sempre più unito e ci fa apprezzare sempre più, con tanta gioia e allegria, l'importanza del dono!”.