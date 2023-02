Borgo e Saluzzo s'incontrano al memoriale della deportazione

L’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo, nella persona della Sindaca Roberta Robbione e dell’Assessora alla Cultura Michela Galvagno, hanno accolto questa mattina presso il Memoriale della Deportazione i rappresentanti del Comune di Saluzzo.



Il Sindaco Mauro Calderoni, accompagnato dall’Assessore Andrea Momberto, dall’Assessore Fiammetta Rosso e dal Consigliere Roberto Revelli, hanno portato il loro omaggio alle vittime saluzzesi dell’olocausto in occasione dell’anniversario della seconda deportazione verso i campi di sterminino dal Campo di Borgo San Dalmazzo.



Nel corso della commemorazione, sono stati letti dalla Sig.ra Piera Carena i nomi dei deportati di Saluzzo, internati nel secondo campo e partiti in direzione di Fossoli – Auschwitz il giorno 15 febbraio 1944.



“L'Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo – comunica la Sindaca Roberta Robbione – ringrazia il Sindaco e i rappresentanti del Comune di Saluzzo per il loro impegno costante e comune nel “fare memoria”. Importante e significativa è stata la presenza dell’Avv. Antonio Brunetti che ha ricordato i suoi familiari deportati dalla nostra Città. In loro memoria e di coloro che incrociarono la loro storia con quella della nostra comunità va il nostro ricordo e il nostro costante impegno a tenere deste le menti e pronte le azioni di pace e di non violenza”.