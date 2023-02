Mobilità sostenibile? A Bra il Comune scommette sull'aiuto degli studenti

Lunedì scorso si è tenuto un confronto tra l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria e i rappresentanti delle scuole superiori di Bra, che ha riguardato la mobilità sostenibile. "Si è trattato di un incontro preliminare, nel quale abbiamo discusso del tema a tutto tondo delineando varie fasi d’intervento", spiega l’assessore. "Innanzitutto, vogliamo capire qual è la situazione attuale, come gli studenti si spostano per andare a scuola. Per questo, abbiamo pensato a un questionario, che i rappresentanti predisporranno e poi proporranno ai loro compagni. Si è parlato poi di informare correttamente tutti sugli strumenti a disposizione. Molti ad esempio non sono infatti a conoscenza di app che segnalano in tempo reale l’orario di passaggio del mezzo pubblico. Come Comune ci impegniamo dunque a realizzare delle schede informative".

Una volta che si avrà a disposizione il quadro generale, si lavorerà per trovare degli strumenti per incentivare l’uso dei mezzi, ad esempio sotto forma di gioco. "In altre città sono già in funzione app apposite per fare gare tra chi, classi o istituti, si muove in modo più sostenibile verso la propria scuola. Un’altra possibilità è studiare i percorsi dei singoli studenti per capire se chi utilizza un’auto privata può accompagnare più persone, evitando che ogni famiglia utilizzi la propria. Gli studenti hanno inoltre colto l’occasione per segnalarmi alcune criticità, come problemi di coincidenza tra l’orario scolastico e quello di passaggio dei mezzi".

Demaria condivide infine tutta la sua soddisfazione per l’incontro: "È stata la prima tappa di un percorso che vogliamo che sia guidato dagli studenti, non imposto dall’alto, in modo da renderlo il più efficace possibile. Sono molto contento di quanto i ragazzi si sono mostrati collaborativi e gentili".